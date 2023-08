A marina da Figueira da Foz recebeu hoje a Caravela Vera Cruz, uma réplica das antigas caravelas portuguesas, propriedade da Aporvela Associação Portuguesa, que foi visitada por centenas de pessoas depois de atracar, avançou a Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A Caravela Vera Cruz foi construída nos estaleiros de Vila do Conde, por ocasião dos 500 anos da descoberta do Brasil, e lançada no ano 2000, tendo sido uma das embarcações mais importantes nas viagens portuguesas dos séculos XV e XVI.