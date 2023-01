Palácio do século XIX pode acolher Centro de Promoção do Arroz da Figueira da Foz

O futuro Centro de Divulgação e Promoção do Arroz da Figueira da Foz poderá ser instalado no Palácio Conselheiro Branco, em Maiorca, disse hoje o presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes.

O município da Figueira da Foz adjudicou a elaboração do projecto de adequação e reabilitação do edifício do Palácio Conselheiro Branco, que deverá estar concluído dentro de dois meses.

“O projecto visa essencialmente recuperar os interiores do palácio, porque a empreitada anterior, no mandato anterior, foi só para o exterior e não foi concluída”, salientou o presidente da autarquia.

Segundo Santana Lopes, que falava aos jornalistas no final da sessão de Câmara de hoje, o que está pensado neste momento, pelo menos em parte do edifício, é o funcionamento de um centro de promoção do arroz, “inserido na estratégia de ligação desse produto tão importante para o concelho da Figueira da Foz”.

“É uma hipótese, não quer dizer que seja a única e até definitiva, mas agora o que importa é a reabilitação do palácio por dentro”, reiterou.

O autarca pretende também avançar com um espaço museológico, que poderá passar por “várias possibilidades, nomeadamente a Quinta de Foja, uma unidade privada que tem um espaço muito apto, em que os próprios proprietários estão interessados no funcionamento de um museu do arroz”.

“Vamos ver, é um trabalho que está a ser iniciado e desenvolvido”, sublinhou.

Construído nas últimas décadas do século XIX, o Palácio Conselheiro Branco, que já acolheu o posto da GNR de Maiorca, é um edifício classificado como de interesse municipal, sendo propriedade da Câmara da Figueira da Foz.