O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai realizar uma sessão de cinema com o filme “A Noiva”, do realizador brasileiro Sérgio Tréfaut, pelas 21h30 desta sexta-feira.

Nota do CAE refere em sinopse que a narrativa descreve a história de “uma adolescente europeia que foge de casa para casar com um guerrilheiro do Daesh”, tornando-se numa noiva da Jihad.

O preço dos bilhetes é de quatro euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.