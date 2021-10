“Outono ao som dos cavaquinhos” no CAE e no Auditório Municipal

«Outono ao Som dos Cavaquinhos» é uma iniciativa do Grupo de Cavaquinhos

«Acordes da Foz», que se realiza dias 9, 23 e 30 de Outubro, no Auditório Municipal, e dia 7 de Novembro, no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos, sempre às

15h30.

A iniciativa conta com a participação dos mestres/professores/intérpretes Sérgio

Mirra, João Vila, Amadeu Magalhães, Daniel Pereira Cristo e do Grupo de

Cavaquinhos «Cantares à Solta» da Oficina de Música da Junta de Freguesia de

Cernache, do Grupo de Cavaquinhos do Caramulo, do Grupo de Cavaquinhos da

Sociedade Filarmónica Paionense e do Grupo de Cavaquinhos “Acordes da Foz”.

A entrada é gratuita para músicos das colectividades e alunos de escolas de música

do concelho, mediante a apresentação de comprovativo no levantamento de

bilhete, que pode ser adquirido na bilheteira do CAE a 4,00€/ espectáculo ou Passe

Geral a 10,00€.