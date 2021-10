“Heróis da Fruta” para prevenir obesidade infantil também na Figueira

No distrito de Coimbra, 35 escolas já aderiram este ano lectivo ao projecto “Heróis da Fruta”, promovido desde 2011 pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI). Depois do sucesso das edições anteriores, em que mais de 50 por cento das 502.122 crianças participantes alcançaram a ingestão das porções diárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) relativamente ao consumo de frutas e vegetais em apenas dez semanas, “o projecto regressa este ano às escolas para continuar a combater a má nutrição e prevenir doenças crónicas, como a obesidade, a diabetes ou o cancro, através de uma alimentação mais saudável”.

Mário Silva, presidente da APCOI e coordenador nacional do projecto Heróis da Fruta afirma que “a aposta na prevenção da obesidade infantil em Portugal tem dado bons resultados. Em 2019, a OMS apontou Portugal como uma referência a seguir por outros países por ter conseguido diminuir em quase 10 por cento a percentagem de crianças com excesso de peso nos últimos dez anos. No entanto, no mesmo estudo, que comparou a prevalência desta doença em 21 países europeus, Portugal ainda ocupava o quinto lugar do ranking. Até 2025, queremos chegar a todas as escolas do país com o projecto Heróis da Fruta”.

Entre as escolas aderentes estão os dois jardins-escolas João de Deus da cidade da Figueira da Foz.