Ondulação marítima e ventos fortes nos próximos dias

A Capitania do Porto da Figueira da Foz emitiu um comunicado a alertar para a previsão de agravamento das condições meteo-oceanográficas, a partir da manhã do dia 22 até à manhã do dia 28 de Fevereiro (quinta-feira), que poderá resultar em ondas que podem atingir até sete metros de altura e ventos fortes com rajadas que podem alcançar 70 km/h.

Devido à previsão destas condições meteorológicas adversas é recomendado reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas nos portos e nas marinas, bem como, evitar passeios perto da zona de rebentação, nas praias, nos molhes, esporões e outras zonas de pedra e rocha junto à orla costeira, pois o mar poderá alcançar zonas que, aparentemente, parecem seguras.

A barra do Porto da Figueira da Foz irá sofrer os condicionamentos entendidos como necessários e adequados, consoante as condições observadas ao longo dos próximos dias.