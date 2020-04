“#OndeComprar?” – Nova plataforma online que mostra a disponibilidade dos estabelecimentos da Figueira da Foz

Perante os tempos difíceis que Portugal enfrenta, a realidade mudou e muito do comércio parou. No entanto, há empresas que continuam a sua actividade com as devidas adaptações. São o exemplo disso: padarias, mini-mercados, restaurantes e os mercados municipais. Para ajudar os comerciantes ainda abertos e para que os clientes saibam que podem continuar a contar com as suas lojas de sempre, a Associação Cultural Bonae Spei criou a plataforma “#OndeComprar?”.

“#OndeComprar?” é um sítio na Internet que reúne, num mapa intuitivo, a lista de estabelecimentos abertos na Figueira da Foz. “O utilizador pode verificar os espaços abertos e quais as adaptações feitas, por exemplo: take-away, entregas ao domicílio, entre outras, de forma a saber se tem mesmo de sair de casa ou pode, simplesmente, receber o que necessita, no conforto do seu lar. Para cada espaço aberto é apresentado, também, o contacto telefónico ou página do Facebook, para que os utilizadores possam entrar em contacto directamente com o estabelecimento”, explica a’ “O Figueirense” Diogo Viegas Maia, presidente da Direcção da Associação.

A referida plataforma reúne, ainda, a lista de todos os vendedores dos mercados municipais que estão a trabalhar e os respectivos contactos, para que os clientes possam encomendar e agilizar as recolhas, se tiverem de sair de casa. Tudo isto num simples site para computador e telemóvel, acessível através de www.onde-comprar.online/.

Esta plataforma é uma iniciativa da Bonae Spei – Associação Cultural local e é inteiramente desenvolvida por voluntários. No site é possível que os utilizadores adicionem estabelecimentos que conheçam e que estejam abertos, mas que estejam em falta na plataforma.

“Neste momento, os dados disponíveis são da cidade da Figueira da Foz, mas está nos nossos planos reunir locais em toda a região, se possível, em todo o distrito de Coimbra. O objectivo é compilar a informação num único sítio, com a contribuição de cada utilizador”, acrescenta Diogo Viegas Maia.

O site da plataforma, recorda-se, é: www.onde-comprar.online