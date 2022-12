Oliver Heldens confirmado para 2023 no festival RFM SOMNII

O DJ e produtor holandês, Oliver Heldens, vai actuar no festival música realizado anualmente na Praia do Relógio da Figueira da Foz, RFM SOMNII, no dia 9 de Julho de 2023.

Oliver Heldens, que já tocou no RFM SOMNII em 2016, regressa sete anos depois, à Praia do Relógio, para “mais uma actuação memorável que promete fazer vibrar milhares de festivaleiros”, afirma a organização numa nota.

De acordo com o comunicado, ocupa, desde 2018, uma posição no top 10 dos melhores DJs do mundo segundo a DJ Mag.

A MOT – Memories of Tomorrow, promotora e produtora do evento, anunciou recentemente a confirmação do brasileiro Alok, que vai atuar no dia 8 de Julho.

Os bilhetes para o evento estão à venda em rfmsomnii.com, bem como na ‘blueticket’ e na ‘ticketline’, desde 35 euros.