Obras quase concluídas

Estão no final os trabalhos da empreitada de “Requalificação do Núcleo da Figueira da Foz-Requalificação das Ruas”, em particular na rua Dr. Santos Rocha. Segundo a autarquia, “a obra encontra-se dentro do prazo previsto, com cerca de 90 por cento do trabalho já realizado, tendo vindo a ser realizados trabalhos de pavimentação, nomeadamente o assentamento de calçada de granito”.

Entretanto, foi aberta à circulação automóvel a rua Colégio Academia Figueirense e rua Dr. Santos Rocha, a partir do entroncamento com a rua Colégio Academia Figueirense.