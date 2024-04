A escola figueirense de dança Gazelle Dance Studio levou 21 alunos para participarem no concurso de dança All Dance Portugal, conseguindo a qualificação de todos os jovens bailarinos para a final europeia, a ser realizada em Julho, no Europarque, em Santa Maria da Feira.

Os alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, conquistaram duas medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze, recebendo críticas favoráveis por parte do painel de júris desta competição.