Obras para a concretização do Eurovelo1 já podem começar

Foi já assinado o auto de consignação da empreitada de execução do projecto Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica.

A forte valorização turística e a coesão territorial foram dois dos aspectos mais evidenciados pelos intervenientes presentes no acto que decorreu na Lagoa da Vela, uma vez que o percurso se estende ao longo da costa atlântica entre o limite sul do concelho da Figueira da Foz e o limite norte do concelho de Mira, através de 83 quilómetros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, mostrou-se “grata por todo o trabalho que tem sido desenvolvido neste e noutros projectos” da CIM e enalteceu “a força motriz” que tem sido feita pelos territórios e pelos municípios, tendo motivado as entidades a que continuem a apresentar projectos que “contribuem para a valorização dos recursos mais endógenos”.

Relativamente à procura turística, a secretária de Estado afirmou que o pretendido é superar a receita do ano de 2019 e que o que se pretende atingir é “o melhor turista, o que se preocupa com a sustentabilidade, ambiental, social, que deixa uma pegada zero e deixa apenas memórias”.

Por sua vez, o secretário-executivo da CIM, Jorge Brito, a quem coube apresentar o projecto, revelou que este é o “momento de arranque daquela que tem sido uma caminhada longa e administrativa do troço mais emblemático da Eurovelo 1” e acrescentou ainda que a “reconexão entre municípios” é, automaticamente um convite a que todos “explorem o activo que vai haver no território”, bem como a que explorem modos de vida mais saudáveis.