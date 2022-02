Obras na Ponte Edgar Cardoso devem arrancar ainda no primeiro semestre

As obras de reabilitação e reforço da Ponte Edgar Cardoso deverão ter início ainda no primeiro semestre, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O contracto da empreitada foi assinado na segunda-feira, por 16,5 milhões de euros, com um prazo de execução de 630 dias, e vai seguir para o Tribunal de Contas (TC) emitir o respectivo visto.

“O início das obras está dependente do visto do TC e de uma reunião com o município para se encontrar alternativas rodoviárias”, disse o gabinete de comunicação da IP, que hoje de manhã corrigiu uma informação enviada na quarta-feira à comunicação social.

A IP esclareceu que, “por lapso, no texto remetido ontem (quarta-feira) ao final da tarde, foi indicado que a reunião de apresentação do plano de condicionamentos às diversas entidades (do município da Figueira da Foz) teve lugar no final do ano passado quando, na realidade, decorreu a 26 de Novembro de 2020”.

Na quarta-feira, o presidente do município da Figueira da Foz mostrou-se indignado pelo facto de a IP não ter comunicado à Câmara a assinatura do contracto da empreitada de reabilitação e reforço da Ponte Edgar Cardoso.

“É magnífico, assinam e publicam contratos de obras no concelho da Figueira da Foz sem dar informações, nem uma palavra, à autarquia”, criticou Pedro Santana Lopes, em sessão de Câmara, no período antes da ordem do dia.

Santana Lopes criticou também o facto de a travessia, com cerca de 1,4 quilómetros de extensão, vir a encerrar durante o dia numa faixa de cada lado, salientando que a IP quando intervém nas pontes de Lisboa não faz as obras durante o dia.

A empresa pública reagiu às críticas ainda na quarta-feira, esclarecendo que tem mantido informado o município da Figueira da Foz sobre a reabilitação da Ponte Edgar Cardoso.

“A IP tem mantido contacto e reunido regularmente com a Câmara da Figueira da Foz, prestando todas as informações relativas às diferentes fases da intervenção, desde a elaboração do projecto (em 2020), ao lançamento do concurso para a execução da obra e à adjudicação da empreitada, que ocorreu em Novembro de 2021”, referiu a IP em comunicado enviado à agência Lusa.

Salientou ainda que, pontualmente, e apenas para realização dos trabalhos de substituição dos tirantes, “será necessário proceder ao corte total do tráfego rodoviário e unicamente durante o período nocturno”, sendo “sempre garantida a passagem de veículos de emergência”.

Nesta beneficiação estão contemplados, entre outros trabalhos, a protecção das superfícies de betão das torres e anticorrosiva da estrutura metálica do tabuleiro da ponte, a limpeza, decapagem e pintura dos guarda-corpos, incluindo reparação dos módulos danificados, a substituição do revestimento existente nos passeios e das juntas de dilatação, e a alteração do sistema de iluminação pública.