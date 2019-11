O freixo já foi abatido

O freixo com cerca de 300 anos, localizado no Pátio de Santo António, que estava em perigo de queda, foi hoje abatido sem que se registasse qualquer incidente.

Cerca de uma dezena de técnicos e funcionários municipais, apoiados por maquinaria pesada, começaram cerca das 07:15 as operações de remoção da árvore do Largo da Misericórdia. A maior parte dos trabalhos (que estiveram agendados para quarta-feira e não se realizaram devido a um protesto de ambientalistas), com corte dos dois troncos da árvore, foi cumprida ao longo da manhã, ficando para a tarde a remoção das raízes e da base da secular árvore.

A Câmara da Figueira da Foz tinha anunciado, na segunda-feira, o abate do freixo classificado – decisão sustentada em pareceres e avaliações técnicas, a última das quais recomendava o abate por “risco severo de fratura”- que mereceu a concordância do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

O freixo, localizado junto à igreja do antigo convento de Santo António, era uma das duas únicas árvores classificadas como de Interesse Público do município da Figueira da Foz (a que resta é um plátano com 250 anos, situado na Quinta de Foja, no nordeste do concelho).

Datado do início do século XVIII, o freixo era anterior à elevação da Figueira da Foz a cidade (1882) e mesmo a vila (1771).

Em baixo pode ver o acontecimento (vídeo disponibilizado por Tila Santos):