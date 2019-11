Festival Caminhos do Cinema Português com 177 filmes em exibição na 25.ª edição

A 25.ª edição do festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, decorre de 22 a 30 de Novembro, com a exibição de 177 filmes, entre eles longas metragens de Susana Sousa Dias, Tiago Guedes e José Filipe Costa.

A 25.ª edição do festival de Coimbra dedicado ao cinema português vai contar com 177 filmes em exibição, entre curtas-metragens, longas e animação, num universo de mais de 700 candidaturas a todas as secções de programação do festival, segundo a agência Lusa.

Na seleção Caminhos (a secção competitiva principal), que vai decorrer no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), vão estar presentes filmes como os documentários “Campo”, de Tiago Hespanha, “Prazer, Camaradas!”, de José Filipe Costa, e “Fordlândia Malaise”, de Susana Sousa Dias, ou as longas-metragens ficcionais “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, e “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, de Tiago Guedes.

No festival, serão também exibidos os filmes “Hálito Azul”, de Rodrigo Areias, “Variações”, de João Maia, “Alva”, de Ico Costa, e a curta-metragem de Teresa Villaverde “Où en êtes-vous, Teresa Villaverde?”.

Na edição deste ano do Caminhos, será atribuído o prémio Carreira à atriz Isabel Ruth, que, ao longo de mais de cinco décadas, entrou em filmes de Manoel de Oliveira, Teresa Villaverde, João Botelho, Paulo Rocha ou Sérgio Tréfaut.

Na sessão de abertura, haverá um espetáculo, com a presença de Stereossauro, que tem como tema “Os Verdes Anos”, com uma interpretação da música de Carlos Paredes incluída na banda sonora do filme de Paulo Rocha, de 1962, em que Isabel Ruth participou.

A 30 de Novembro, no último dia, haverá também uma sessão de programação em que foi dada “carta-branca” ao realizador João Salaviza para programar uma sessão no miniauditório Salgado Zenha, no edifício da Associação Académica.

Ao longo do festival, alguns dos filmes da secção competitiva serão repostos, durante a semana, no cinema do centro comercial Alma.

A sessão de encerramento do festival decorre no TAGV, a 30 de Novembro, às 21h45m, com a entrega de prémios.