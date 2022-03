Hoje, no programa da Antena 1 “Portugal em Directo”, que vai para o ar entre as 13 e as 14 horas, será destacado o percurso do jornal “O Figueirense” ao longo de mais de 100 anos.

A entrevista a António Jorge Lé, director deste Jornal, será conduzida pela jornalista Cláudia Costa.