Novo espectáculo de João Baião vai passar pela Figueira da Foz

O novo espectáculo do actor, apresentador e encenador João Baião, intitulado “Feliz Aniversário”, vai estrear-se no Teatro Virgínia, em Torres Novas, no distrito de Santarém, no dia 20 de Outubro. Depois desta estreia, o espectáculo segue em digressão pelo país, passando pela Figueira da Foz no dia 29 de Dezembro.

Com encenação de João Baião e Frederico Corado, o espectáculo vai incluir no elenco os nomes de Cristina Oliveira, Heitor Lourenço, Susana Cacela, Fernando Gomes e Joana França.

“Na casa de campo Bernardo, aproveitando a oportunidade de a sua mulher estar fora, programa passar um fantástico fim de semana com a linda e elegante amante que comemora o seu aniversário. Tudo está bem planeado, nada pode dar errado…. Até que… em cima da hora a sua mulher decide não ir embora”, pode ler-se na sinopse.