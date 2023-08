Consumo de broa de milho continua desaconselhado

A recomendação de não consumo de broa de milho em Leiria, Santarém, Coimbra e Aveiro mantém-se e foram retiradas do mercado as matérias-primas envolvidas nos casos de toxinfecção, disse à agência Lusa a Direcção-Geral de Saúde.

Segundo aquela entidade de saúde, “foram identificadas e retiradas do circuito de produção as matérias-primas envolvidas nesta ocorrência, mantendo-se a avaliação sistemática da sua eventual presença, estando a ser implementadas todas as medidas consideradas adequadas para a gestão do risco”.

A recomendação continua a ser “preventiva e provisória” para as áreas consideradas de risco, “até nova comunicação”.