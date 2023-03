Novas exposições em mostra no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) inaugurou três exposições neste fim-de-semana, abertas ao público nas diferentes salas deste estabelecimento cultural.

Na Sala Zé Penicheiro estará disponível até dia 29 de Março, a mostra de esculturas “Corpos Comunicantes”, de Conceição Freitas, com inspiração da natureza, conseguindo obras com “diferentes técnicas e materiais, trabalhando as imagens, moldando o barro, experimentando pigmentos, tintas e vidrados.”

A Sala Afonso Cruz cederá o espaço para “A Grande Viagem e o Poema do Meu Menino Jesus”, um conjunto de sete grupos fotográficos recolhidos numa viagem aos Himalaias por António Cachulo Guardado, com exposição patente até dia 1 de Maio.

A terceira mostra é de autoria de Pia Gonçalves, intitulada “NÃO ENTRE | Conteúdos que Podem Causar Danos Morais”, uma exposição de collage das junções de fragmentos de revistas “com uma linguagem envolvente e sedutora”, que estará disponível na Sala 3 até dia 14 de Maio.

A entrada para todas estas exposições é livre.