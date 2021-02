No Jardim “não foram cortadas árvores saudáveis”

Em entrevista a’ O Figueirense, o presidente da Câmara da Figueira afirmou que no Jardim Municipal “não foram cortadas árvores saudáveis. Foram cortados cepos, árvores doentes e vão ser colocadas 36 novas árvores e outras vão ser transplantadas”.

Carlos Monteiro refere que “o coreto fixar-se-á mais a nascente para não cortar a leitura visual na panorâmica do rio e marina, no fundo ficar um jardim mais aberto”. Vão ser colocados pombais, “criando melhores condições de habitabilidade aos pombos para que se possa também controlar a natalidade, com ovos artificiais”, realça.

“Haverá um parque infantil, mas que visa cruzar gerações. Haverá um quiosque e uma biblioteca”. Os ecopontos vão ser enterrados.

O arquitecto Nuno Mendes assina este projecto, que envolve uma equipa de especialistas numa obra que também qualifica as zonas circundantes. “Estas vão estar prontas em Junho”, garante.

Carlos Monteiro realça que esta requalificação, que contempla a Rua da Cadeia e outras artérias, “custará 1,3 milhões de euros e 70 por cento são impostos sobre a exploração da zona de jogo na Figueira”. Falta apenas o despacho da Secretaria de Estado do Turismo”.