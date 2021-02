Lagoas da Vela e Braças na rota da Eurovelo

Perseguindo a actual opção do turismo de natureza, ao ar livre, não só devido ao momento pandémico actual mas porque o futuro traça caminhos nesse sentido, o projecto Eurovelo terá uma secção que se iniciará na Figueira da Foz, “que está situada estrategicamente e numa zona privilegiada pelas margens do estuário do rio Mondego”, passando pelas Lagoas da Vela e Braças, que já foram requalificadas “com passadiços e local de observação de aves”, disse à edição online de O Figueirense o presidente da Câmara local.

No percurso, concluído até Pombal, depara-se depois “com o património histórico e cultural do Forte de Santa Catarina e a Fortaleza de Buarcos. Dos múltiplos espaços verdes existentes há a Serra da Boa Viagem, o Parque das Abadias, a zona ribeirinha e as Lagoas do Bom Sucesso.

Toda a área circundante caracteriza-se não só do mar, mas também do pinhal, da lagoa e das dunas preservadas pela vegetação existente. “Esta secção termina na cidade de Gafanha da Nazaré – Ílhavo”. No fundo é atravessar a cidade pela zona marítima e passar pelas lagoas. “Foi lançado o concurso, assinado o contrato e falta o visto do Tribunal de Contas”, frisa Carlos Monteiro.