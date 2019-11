Navigator designa António Redondo para presidente da Comissão Executiva

O conselho de Administração da Navigator designou António Redondo para presidente da Comissão Executiva (CEO) da empresa, funções que assumirá a partir de 1 de Janeiro de 2020, foi hoje comunicado ao mercado.

“Em reunião do Conselho de Administração realizada hoje, foi deliberado designar, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2020, o administrador executivo Senhor Eng.º António Redondo como presidente da Comissão Executiva”, refere a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comunicado precisa ainda que até 1 de Janeiro de 2020, o presidente do Conselho de Administração, João Castello Branco, continuará a desempenhar as funções de presidente da Comissão Executiva.

Em Abril, com a saída de Diogo da Silveira da empresa, João Castello Branco, até aí ‘chairman’ da papeleira, assumiu interinamente a presidência executiva da Navigator.

João Castello Branco é presidente executivo da Semapa, holding que controla 69% da Navigator, e manterá a presidência do Conselho de Administração da empresa, adianta um comunicado enviado às redações.

Licenciado em Engenharia Química pela Universidade de Coimbra, António Redondo, figueirense, 55 anos, tem uma experiência de mais de três décadas na indústria papeleira. Está, desde 2007, na Comissão Executiva da The Navigator Company.