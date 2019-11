Fim-de-Ano na Figueira com Profjam e banda do filme Variações

Concertos, presépios, comboio de Natal e o Jardim de Natal são algumas das actividades previstas para as festividades do Natal e passagem de ano na Figueira da Foz, anunciou a Câmara Municipal.

A noite da passagem de ano começa na cidade com a banda do filme “Variações”, que sobe ao palco da praça do Forte às 22h45, seguindo-se às 00h15 de 01 de Janeiro o ‘rapper’ Profjam e, por fim, o dj e produtor Tom Enzy.

O presidente da autarquia da Figueira, Carlos Monteiro, assinalou que o programa musical da última noite do ano “é para todos”, com a banda do filme Variações “para um público mais velho”.

A vice-presidente Ana Carvalho completou, afirmando que Profjam é um nome “de que os adolescentes gostam muito”. O programa de festividades de Natal e Passagem de Ano apresentado, sob o lema “2020 motivos para vir à Figueira da Foz” estende-se de amanhã, sábado a 5 de Janeiro, no âmbito de uma parceria com a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), Associação do Bairro Novo e a colaboração de diversas colectividades e instituições. Um comboio de Natal, três concertos de Natal, o Jardim de Natal, que inclui a Quinta do Pai Natal, com estábulo de animais e um mercadinho de rua, estão entre as animações apresentadas. Este ano, e pela primeira vez, será instalada no local a Lapinha, um presépio da época natalícia, propriedade da Fábrica da Igreja da Paróquia de São Julião.

A alteração do local do presépio incide, nomeadamente, nos cortejos dos Reis Magos – dois desfiles, um promovido pela Sociedade Filarmónica Figueirense e outro, como habitualmente, pela Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, desfiles que começam na noite de 5 de Janeiro em lados opostos da cidade e se encontram na Lapinha. Esta originalidade da Figueira da Foz tem raízes na rivalidade histórica entre as duas colectividades.

A programação das festividades de Natal e Ano Novo inclui ainda um Concerto de Natal pelas bandas dos três ramos das Forças Armadas – Exército, Armada e Força Aérea – em 20 de Dezembro, a Corrida de São Silvestre, em 21 de Dezembro, o tradicional Rally de Fim de Ano, entre 27 e 29 de Dezembro e a caminhada de Ano Novo, em 1 de Janeiro, na serra da Boa Viagem.

O orçamento das festividades é de cerca de 243 mil euros, com a maior fatia reservada para a programação da passagem de ano (118 mil euros) e para as iluminações natalícias (cerca de 70 mil euros).

As iluminações, compostas por mais de 432 mil lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, estarão acesas em duas dezenas de locais da Figueira da Foz e Buarcos e incluem uma árvore de Natal natural, uma araucária com 32 metros de altura.