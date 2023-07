Navigator cria Clube de Produtores Florestais

A The Navigator Company acaba de lançar o Clube de Produtores Florestais, um veículo pioneiro para reforçar a relação com todos os seus parceiros – nomeadamente, proprietários, produtores, fornecedores de madeira e prestadores de serviços – e focado no aumento da atractividade da actividade florestal e do rendimento destes agentes.

“O clube terá um importante contributo na maximização da produtividade e da produção nacional de madeira através da proliferação de práticas de gestão sustentáveis e activas na floresta, materializando três princípios chave: mais proximidade, mais investimento e maior compromisso”, disse fonte da empresa em nota enviada à comunicação social.

Na génese da criação deste clube está o reconhecimento por parte da Navigator do papel preponderante que a comunidade de produtores florestais tem para o sector e a necessidade de trabalhar a capacitação e o desenvolvimento dos vários agentes.