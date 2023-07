Figueira Praia cumpre Bodas de Diamante

Hoje, a Sociedade Figueira Praia cumpre 75 anos de existência.

Em 29 de Maio de 1948, o decreto-lei n.º 36.890 determina um segundo concurso à concessão de jogo com um ponto de interesse no contracto: a “dispensa da entrega ao Estado do Casino e seu mobiliário ou utensilagem no fim do prazo da concessão”. Venceu este concurso público a Sociedade Figueira Praia, S.A.R.L., constituída formalmente em 20 de Julho de 1948 por empresários figueirenses, prolongando-se esta concessão até 1958. Várias renovações se seguiram, sendo a última este ano ao ganhar o concurso público internacional para a concessão da exploração da Zona de Jogo.

Desde 1928 que o Casino Figueira usa o edifício do antigo Theatro-Circo Saraiva de Carvalho, inaugurado em 3 de Setembro de 1884, para desenvolver a sua actividade.