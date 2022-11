Naval Remo participou nas 1.ªs Remadas da Associação de Remo da Beira Litoral

No passado dia 5 de Novembro foi realizado o torneio das 1.ªs Remadas 2022/2023 da Associação de Remo da Beira Litoral (ARBL), na pista de Montemor-o-Velho, sendo que esta primeira prova tem por objectivo “testar a destreza e a manobra de barcos de remo (skiff) por parte dos atletas que se inscreveram pela primeira vez na Federação Portuguesa de Remo”.

De acordo com nota do clube figueirense, na prova participaram seis clubes, onde a equipa da Naval Remo, que apresentou o maior número de atletas, foi destacada com seis medalhas de ouro e um total de nove posições no pódio desta competição.