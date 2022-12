Naval Remo em destaque na segunda prova do Torneio 1.ªs Remadas

Neste fim-de-semana foi realizada a 2.ª prova do Torneio 1.ªs Remadas, que se insere no Remo Jovem 2022/2023 da Associação de Remo da Beira Litoral (ARBL). A pista, em Montemor-o-Velho, contou com a participação de seis clubes, destacando-se a equipa da Naval Remo com 13 posições no pódio.