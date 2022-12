Capitanias da Nazaré e Figueira da Foz atentas após buscas a tripulantes terem sido suspensas

As capitanias da Nazaré e Figueira da Foz vão manter-se atentas, com meios locais da polícia marítima e patrulhas terrestres, depois de no domingo terem sido suspensas as buscas para encontrar os três tripulantes da embarcação desaparecida na sexta-feira.

O capitão do Porto da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo, explicou hoje à Lusa que, depois de terem sido suspensas as buscas, ficou acordado que cada capitania, dentro da sua área de jurisdição – da praia do Pedrógão para Norte em direção à Figueira da Foz (capitania da Figueira da Foz) e para Sul (Capitania da Nazaré) -, ficaria atenta, usando meios locais da Polícia Marítima e fazendo patrulhas terrestres.

O responsável disse ainda que foi pedido apoio a duas corporações de bombeiros voluntários – Leiria e Vieira de Leiria – para que, “na medida das suas possibilidades”, também façam “um esforçlo de vigilância”.

A embarcação “Letícia Clara”, pertencente a um armador de Vila do Conde, desapareceu na sexta-feira ao largo da Nazaré.

Além do mestre, que chegou a nado à praia de Pedrógão ao fim da tarde de sexta-feira, estavam na embarcação mais três tripulantes, dois homens de nacionalidade indonésia e um marroquino, os quais continuam desaparecidos.