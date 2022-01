Realizou-se no dia 29 de Janeiro, na pista de Montemor-o-Velho, a 3ª Prova de Remo que se inscreve no Torneio 1ªs Remadas e do Remo Jovem 2021/2022 da Associação de Remo da Beira Litoral (ARBL).

Numa prova em que participaram seis clubes, a Naval Remo esteve em destaque com a conquista de 14 lugares de pódio nas várias categorias em competição, incluindo primeiros lugares em Infantil Masculino, Benjamim Masculino, Infantil Feminino e Juvenil Feminino.