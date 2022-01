Figueira prepara o acto eleitoral

Relativamente ao processo eleitoral na Figueira “pode dizer-se que envolve uma equipa de trabalhadores do município e abrange todo o trabalho administrativo inerente aos inúmeros editais e ofícios que têm de ser assinados pelo presidente da Câmara Municipal e enviados para as juntas de freguesia e não só, bem como, todo um trabalho logístico de preparação da documentação a enviar para as 79 secções do voto do concelho”.

Nestas eleições, “tivemos um trabalho acrescido com a organização e preparação de toda a logística em termos de equipamentos de protecção individual, na sequência das orientações do Governo no sentido de os eleitores, que se encontram em confinamento obrigatório, votarem no dia 30 de Janeiro entre as 18 e as 19 horas”, lembra a autarquia.

No concelho da Figueira da Foz, o município apela para que “os membros de mesa usem máscara cirúrgica ou máscara FP2, no dia da eleição, durante todo o período de funcionamento das operações eleitorais (o município disponibiliza 20 máscaras cirúrgicas – quatro para cada membro da mesa de voto) e 15 máscaras FP2 (três para cada membro da mesa de voto). Devem, também, usar bata com abertura atrás, de uso único e impermeável, manga comprida, punhos bem ajustados e que cubra toda a roupa (o município disponibiliza duas batas para cada membro da mesa). Os membros das suas mesas de voto devem usar o equipamento de protecção durante todo o horário de funcionamento das operações eleitorais, designadamente a bata”.