Naval 1893 com olhar posto no futebol

Foi formalmente constituída a Associação Naval 1893 – Futebol SDQ, Lda, ou seja, uma sociedade desportiva de futebol relativa às equipas dos seniores e dos sub-19 da Associação, avançou o site de informação “Figueira na Hora”.

“A Associação Naval 1893 deu mais um passo no seu crescimento e engrandecimento sustentado (…) contando, a partir de agora, com apoios que permitirão dotar o clube de condições para poder ambicionar outras metas em termos desportivos e competitivos que muito contribuirá, igualmente, para a projecção da imagem e do prestígio da cidade da Figueira da Foz”, refere o clube.

Em comunicado, lê-se que esta sociedade desportiva “tem por missão prosseguir a história desportiva da Associação Naval 1893, preservando os seus valores e princípios inspirados na Associação Naval 1.º de Maio”.