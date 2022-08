Natiruts no Casino

Fundada em 1996, a banda Natiruts lançou nove álbuns, três dvd’s e percorreu o mundo encabeçando inúmeros festivais de música, actuando assim por vários países. Esta lendária banda brasileira de reggae regressa agora à Europa e actua na Figueira amanhã, pelas 22h30, no salão caffé do Casino Figueira.

A banda celebrou no ano passado o seu 25.º aniversário com o lançamento do álbum “Good Vibration – Vol 1. Com mais de um bilião de visualizações nos seus vídeos e duas nomeações para Grammys Latinos, o grupo lançará em 2022 Vol.2 de “Good Vibration” e um documentário com toda a sua trajectória latina.

Depois de, em 2018, ter esgotado os coliseus de Lisboa e Porto, a banda Natiruts regressa ao nosso país para apresentar o novo álbum, “sem nunca esquecer os êxitos bem conhecidos do público”. Temas como “Sorri, Sou Rei”, “Quero Ser Feliz Também” ou “Liberdade P’ra Dentro da Cabeça” vão poder ser escutados ao vivo.