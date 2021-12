A cidade iluminou-se para festejar este período natalício.

Não haverá o habitual cortejo da Espera de Reis, como manda a tradição figueirense, devido à pandemia, mas uma das portas de vidro do Quartel dos Bombeiros Voluntários, que recentemente completaram mais um aniversário, vinca o hábito do seu presépio, com cerca de duas mil figuras. Um costume que a agremiação humanitária apresenta desde 1975.

Na Praça Nova, a lapinha não deixa passar indiferente o nascimento de Jesus.

Feliz Natal!