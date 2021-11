Natal já ilumina a Figueira

O município da Figueira da Foz investiu este ano mais de 120 mil euros em iluminação decorativa de Natal, iluminação que se vai manter até 9 de Janeiro, dia de S. Julião.

As iluminações decorativas desta quadra incluem uma árvore de Natal de 12 metros com música, instalada na praceta do Edifício Portugal, no Bairro Novo, que é a novidade deste ano.

À semelhança de anos anteriores, as decorações poderão ser apreciadas em ruas, praças e rotundas e também em fachadas de edifícios emblemáticos como os Paços do Concelho, Mercado Municipal, Castelo Eng.º Silva e ainda nas 14 freguesias do concelho, onde foram instalados apontamentos natalícios iluminados.

O município figueirense salienta que, pelo terceiro ano consecutivo, a árvore natural (araucária) de cerca de 32 metros situada no cruzamento da rua da Liberdade com a rua Eng.º Silva, “que no passado Natal atraiu centenas de pessoas, se encontra decorada”.

No total, a iluminação decorativa faz uso de 331.964 lâmpadas, maioritariamente LED, alguns elementos 3D e tecnologia Bioprint, “dando assim continuidade à aposta em equipamentos que privilegiam o baixo consumo de energia eléctrica e que minimizam os impactos ambientais da instalação”.

A Câmara da Figueira da Foz investiu, este ano 120.276,65 euros (IVA incluído), nas iluminações de Natal, um acréscimo de 4.612,5 euros, comparativamente a 2020, que respeita à árvore montada na praceta do Edifício Portugal.