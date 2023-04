Amanhã, pelas 16h30, o Museu Municipal Santos Rocha vai ceder o espaço do seu auditório para o concerto “Canções de Abril”, convidando para o palco a Bruna Tuna Universitária, os Cantares do Zeca, o Coro Coral Arrabal, Band ́Habilus e o Grupo de Cantares da Casa do Pessoal do HDFF.

A entrada será gratuita.