O Centro de Artes e Espectáculos vai apresentar, no dia 29 de Abril, um espectáculo com La Porteña, grupo de Tango argentino com maior audiência da Europa, que atravessará a história do tango com interpretação de clássicos e sons mais modernos, acompanhados por dança e encenação.

O concerto vai ser realizado no Grande Auditório, pelas 21h30, com o preço dos bilhetes a 10 euros por pessoa.