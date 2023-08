Município promove sessões de divulgação do Balcão Único do Prédio

A Câmara da Figueira da Foz vai promover, em colaboração com a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, sessões de divulgação do Balcão Único do Prédio (BUPi) em várias freguesias do concelho.

Segundo a autarquia, vão ser realizadas sessões hoje em Quiaios (18 horas), Moinhos da Gândara (19h30) e Alqueidão (21 horas), sendo que para quarta-feira está agendada uma no Paião (18 horas).

Já na quinta-feira estão previstas acções na Marinha das Ondas (18 horas), Tavarede (19 horas), Vila Verde (19h30), Bom Sucesso (19h30), União de Freguesias de Buarcos e São Julião (21 horas), São Pedro (21 horas) e Ferreira-a-Nova (21 horas).

Estas acções visam “sensibilizar os proprietários para a importância de identificar as suas propriedades, assim como esclarecer dúvidas” sobre o funcionamento da plataforma Balcão Único do Prédio (BUPi).