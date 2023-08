Governo garante a agricultores reparação de comportas no Baixo Mondego

O Governo disse à Associação Distrital de Agricultores de Coimbra (ADACO) que vai candidatar a fundos comunitários o projecto de reposição das comportas no vale do rio Pranto, na Figueira da Foz, quatro anos depois de terem colapsado.

“Em reunião com a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO) e com a Junta da Freguesia do Alqueidão, o secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, comprometeu-se a avançar com a candidatura para a realização das obras de reconstrução das comportas da Maria da Mata”, afirmam, num comunicado conjunto, a ADACO e aquela Junta da Freguesia.

Em causa estão as comportas conhecidas como Maria da Mata, na freguesia do Alqueidão, na margem esquerda do rio Mondego, que colapsaram em 2019.