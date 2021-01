Município promove programa de valorização juvenil

O Município da Figueira da Foz irá promover mensalmente, ao longo do ano 2021, um Programa de Valorização Juvenil: “Valoriza-te! Melhora as tuas competências!”, direccionado aos jovens em geral e aos dirigentes associativos em particular, com o objectivo de os dotar de ferramentas e de competências determinantes para o melhor desempenho do seu papel enquanto cidadãos e enquanto dirigentes associativos.

O programa, de cariz gratuito e em formato Webinar, será composto por oito sessões dinamizadas por membros formadores de várias entidades parceiras, nas quais serão debatidos temas como estratégias online e offline para gerar oportunidades de emprego e como elaborar candidaturas de sucesso.

As inscrições deverão ser efectuadas até uma semana antes da data de realização de

cada Webinar, para o email: juventude@cm-figfoz.pt