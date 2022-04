Município procura voluntários bilingues para ajudar refugiados

No sentido de responder às necessidades colocadas pela recepção de refugiados provenientes da Ucrânia, a Bolsa de Voluntariado da Câmara Municipal da Figueira da Foz comunicou que está á procura de falantes bilingues de português – ucraniano e/ou russo, que estejam disponíveis para prestar auxílio a refugiados.

O objectivo principal será auxiliar na interaçcão com os serviços do município, Segurança Social, IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), Sistema Nacional de Saúde, etc.

O local de prestação de auxílio será o Centro de Acolhimento instalado no edifício do antigo Colégio de Quiaios, e terá a duração de um mínimo de uma a duas horas, preferencialmente durante a semana, no horário entre as 9 e as 17 horas. Poderá também haver a necessidade de, pontualmente, acompanhar algumas pessoas a consultas médicas, escolas, esclarecimentos do IEFP, etc.

Solicita-se que os interessados que estejam disponíveis para ajudar nesta tarefa, contactem a Bolsa de Voluntariado, através do email bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt (ou através do telefone 233 401 860) indicando o nome, contacto (telemóvel/telefone e/ou email), conhecimento de língua estrangeira e disponibilidade de dias e horários.