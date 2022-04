Figueira recebe Encontro Intercultural

No próximo fim-de-semana, dias 9 e 10 de Abril, vai ser promovido um evento desportivo e cultural junto à Torre do Relógio, que terá a participação de grupos que representam diferentes zonas do concelho da Figueira da Foz, de modo a facilitar o conhecimento e a representatividade do concelho.

Esta iniciativa integra a Semana da Interculturalidade 2022, que assenta num

conjunto de actividades que fomentam o respeito pela diferença e pela diversidade, realizada pela European Anti Poverty Network (EAPN) Portugal.