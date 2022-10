Município prepara passeio cultural e gastronómico em Aveiro para a comunidade imigrante

A Câmara Municipal da Figueira da Foz, em colaboração com a Caritas Diocesana de Coimbra (Projecto Sem Diferenças- E8G), prepararam um passeio cultural e gastronómico para uma comunidade de imigrantes, no próximo dia 30 de Outubro, permitindo que mais de 150 pessoas possam disfrutar de um dia de convívio, com uma viagem até Aveiro.

Os participantes nesta actividade são imigrantes/refugiados oriundos de diferentes países como o Brasil, Venezuela, India Ban, Bangladesh, Nepal, Ucrânia e Argentina e o programa desse dia conta com visitas à Oficina dos Doces de Aveiro e um passeio por Ílhavo, passando pelo Museu Marítimo de Ílhavo e pelo Navio Museu Santo André.