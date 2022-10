A Sociedade Boa União Alhadense realiza o 21.º Encontro de Filarmónicas no próximo domingo, dia 30, pelas 15 horas. Participam três bandas de música: Filarmónica Instrução e Recreio de Abrunheira (Montemor-o-Velho), Sociedade Filarmónica Tondelense (Tondela) e a banda anfitriã.

As bandas participantes, além do seu repertório, tocam juntas a marcha “Beira Mar”, do compositor Afonso Alves.