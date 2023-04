Município inaugura na terça-feira exposição fotográfica sobre a pobreza

O Município da Figueira da Foz inaugura na terça-feira a exposição fotográfica ‘Olhar(es) Real(ais) e com Sentido’, organizada em parceria com a Rede Europeia Anti Pobreza, no âmbito da Semana da Interculturalidade, que decorre desde hoje até dia 16.

A exposição vai estar patente na Sala Multiusos do Espaço de Tavarede até 28 de Abril. Após a inauguração, haverá um momento musical proporcionado pela Sociedade de Instrução e Recreio de Lares.

Trata-se de uma exposição constituída por cerca de 30 fotografias, que pretendem responder a duas questões: “O que é a pobreza e como combatê-la? Reflexão realizada pelo Conselho Nacional de cidadãos/ãs, elementos que diariamente experienciam ou já experienciaram as dificuldades da privação económica”.

A Semana da Interculturalidade integra uma acção promovida pela Associação Viver em Alegria, designada de Conversas Interculturais, que vai decorrer no dia 12 de Abril, com o objectivo de envolver as famílias portuguesas e migrantes acompanhadas pelo Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental.

À iniciativa associou-se a Cáritas Diocesana de Coimbra, que, no dia 16 de Abril, na freguesia da Marinha das Ondas, vai proporcionar um convívio entre os cerca de 800 imigrantes que aí residem e a população figueirense.