Dia Nacional do Doente com AVC assinalado com caminhada do HDFF

O passado dia 31 de Março foi o Dia Nacional do Doente com AVC, sendo que o Hospital Distrital da Figueira da Foz assinalou a data com uma caminhada no âmbito de sensibilizar a população para a realidade da doença no país e promover a melhoria das práticas profissionais de saúde.

O Hospital serviu como ponto de partida e de regresso desta caminhada, com um percurso de 3,8 quilómetros pelos passadiços da Praia do Hospital até à zona do Cabedelo. O trajecto foi acompanhado por profissionais de saúde, alertando os participantes ao longo da prova para os perigos da doença. No final foi realizada uma sessão de alongamento para todos os participantes.