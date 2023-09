Município assinala Dia Mundial do Turismo

O município da Figueira da Foz assinala hoje o Dia Mundial do Turismo subordinado à temática “Turismo e Investimentos Verdes”, definida pela Organização Mundial do Turismo como uma das principais prioridades para a recuperação do turismo, crescimento e desenvolvimento futuros.

Entre várias acções, no sábado, o Mercado Municipal Engenheiro Silva será também palco das comemorações. Pelas 10h30, a nutricionista Andreia Nascimento dinamiza o showcooking “Da saúde ao sustentável” e, entre as 10 e as 13 horas, decorrerá a mostra de produtos endógenos e tradicionais “Saberes e Sabores da Região”, uma iniciativa levada a efeito pela Casa do Sal da Figueira da Foz, em parceria com outros produtores locais.

Com esta mostra, “pretende-se a união de esforços em torno de uma nova estratégia de investimento em turismo, a qual também vai ao encontro dos pilares estratégicos definidos no Plano Regional de Desenvolvimento Turístico 2020-23, e que se encontram segmentados em diversos produtos turísticos, com especial foco no turismo religioso, no património, na natureza, no mar e na gastronomia e vinhos”.