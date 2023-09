António Ataíde canta para o espectáculo solidário do Casa

O Casa – Centro de Apoio ao Sem Abrigo da Figueira da Foz organiza uma noite solidária no dia 21 de Outubro de 2023, às 22 horas, no salão caffé do Casino Figueira.

A noite será preenchida com os sons da canção de Coimbra interpretados por António Ataíde acompanhado à guitarra por Bruno Costa e à viola por Nuno Botelho.

António Ataíde está no mundo da música há mais de 30 anos e conta com uma longa e densa experiência, tendo já pisados vários palcos de norte a sul de Portugal, pela Europa, Brasil, Japão, Moçambique, Canadá entre outros. Já trabalhou com figuras públicas da canção como Cesária Évora, Vitorino, Luiz Goes, Janita Salomé, Fafá de Belém e Mafalda Arnauth. Possui composições originais, das quais se destacam a “Canção Coimbra” e “Impuros”.

O Casa da Figueira da Foz é uma Instituição que apoia diariamente pessoa sem-abrigo, fornecendo-lhes nas suas instalações a necessária alimentação, fornecendo ainda roupa e calçado a toda a comunidade que deles necessite.

A noite solidária tem o apoio do Casino Figueira e a receita reverte para o Casa, Centro de Apoio ao Sem Abrigo.