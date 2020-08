Mulher tenta incendiar homem dentro de um carro na Figueira

Durante a madrugada de hoje uma mulher tentou matar um homem de 48 anos, ao tentar atear-lhe fogo com um isqueiro depois de o regar com um líquido – presumivelmente gasolina – no interior do seu veículo.

De acordo com a PSP da Figueira da Foz, que foi chamada cerca da 01H20 de hoje para uma ocorrência na Rua Major Aviador Humberto Cruz, a mulher de 36 anos que alegadamente mantinha um relacionamento com a vítima, danificou o veículo e destruiu dois telemóveis e documentos que se encontravam no seu interior, usando uma faca de grandes dimensões que trazia no seu casaco. O homem conseguiu fugir antes que a suspeita tivesse conseguido atear fogo com um isqueiro.

A Polícia Judiciária de Coimbra foi informada e tomou conta da ocorrência. O homem foi assistido no local e transportado ao Hospital da Figueira da Foz de onde já teve alta.