Movimento de carga nos portos caiu 3,7 por cento

Os portos comerciais do Continente movimentaram 7,2 milhões de toneladas em Janeiro, uma redução de 3,7% face ao verificado no mesmo mês do ano anterior, divulgou a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

“A actividade portuária desenvolvida em Janeiro confere a Sines a posição cimeira no ‘ranking’ dos portos que maior volume de carga movimentam, com uma quota de 54,5%, a que se seguem Leixões com 17,3%, Lisboa com 11,9%, Setúbal com 6,9%, Aveiro com 6,8%, Figueira da Foz com 2,1%, Viana do Castelo com 0,3% e Faro com 0,03%”, indica a autoridade. Segundo a informação, o tráfego de contentores recuou 10 mil TEU (unidade equivalente a 20 pés), correspondente a uma queda de 3,8%, por efeito determinante de Sines, que registou uma redução de 9,3 por cento.