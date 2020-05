Missas comunitárias estão de regresso

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) confirmou que as missas comunitárias voltam neste fim-de-semana, altura em que os católicos assinalam o Pentecostes.

Na Igreja Matriz de São Julião da Figueira da Foz, a celebração litúrgica acontece hoje, às 19 horas, e segue-se os horários habituais. Segundo fonte da Casa Paroquial, haverá no domingo missas às 9, 10h30, 12 e 19 horas.

A Paróquia de Buarcos, que tem regularmente transmitido as celebrações pela Internet com o padre Carlos Lopes, decidiu comunicar também às comunidades de Buarcos e Quiaios, a data de regresso à “normalidade”, de acordo com as normas impostas pela CEP e pela Direcção-Geral de Saúde, abrindo as portas das igrejas de paroquiais

de S. Pedro e S. Mamede para a celebração das eucaristias, já com a presença física dos fiéis.

A CEP relembra que se deve manter o distanciamento físico de 2 metros entre cada pessoa, o uso de máscara é obrigatório e que as igrejas estarão limitadas em lotação a 1/3 da sua capacidade.