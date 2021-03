Miguel Mattos Chaves volta a ser o candidato do CDS na Figueira da Foz

O presidente da concelhia do CDS-PP da Figueira da Foz, Miguel Mattos Chaves, vai ser o candidato do partido às eleições autárquicas deste município, depois de já ter encabeçado a lista dos centristas em 2017.

O actual presidente da concelhia e vogal da Comissão Política Nacional do CDS-PP foi escolhido como candidato na última reunião da comissão política local, que contou com a participação de “militantes e simpatizantes”, referiu a estrutura, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Miguel Mattos Chaves é investigador e docente universitário e foi cabeça-de-lista na coligação do CDS com o Partido Popular Monárquico (PPM) nas eleições autárquicas de 2017, na Figueira da Foz.

Segundo a concelhia, na reunião da estrutura local, para além do CDS decidir apresentar candidatura própria na Figueira da Foz, o partido decidiu ainda abrir as listas a cidadãos independentes.

“Abre-se assim o CDS da Figueira da Foz à sociedade civil, convidando e chamando os cidadãos eleitores de boa vontade do concelho, que queiram ajudar a mudar a gestão do concelho. Pretende-se desta forma contribuir para refrescar, animar e mudar a vida da Figueira da Foz, com novas pessoas, com novas ideias, com novas medidas concretas e de bom senso, com o objectivo de melhorar a vida dos figueirenses”, refere a nota de imprensa.

Em 2017, a coligação encabeçada por Miguel Mattos Chaves teve 511 votos, tendo sido a força menos votada, com 1,8% dos votos.

Em 2013, o CDS-PP concorreu à Câmara da Figueira da Foz integrado numa coligação com o PSD.